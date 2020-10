Bomba u najavi - Sančo će biti izdajnik 2021. godine, šta god da odluči!

Džejdon Sančo je ostao u Borusiji Dortmund, a sada su i stvari mnogo jasnije.



Danas je procurelo da Mančester Junajted ni u jednom trenutku nije bio ni blizu završetka posla, da je Borusija do kraja insistirala na cifri od 120 miliona evra i da je to bilo sve.



Ipak, danas stiže zanimljiva vest - narednog leta će biti ili novi član Liverpuli ili Bajern Minhena!



Nije tajna da Jirgen Klop odavno prati Sanča, ali da Liverpul ovog leta nije bio u mogućnosti da za jedan transfer potroši 100+ miliona evra. Očekuje se da bi to moglo da se promeni narednog leta, kada bi Sančo mogao da bude bomba i osveženje u napadu.



Što se Bajerna tiče, ovo ne bi bilo nikakvo iznenađenje, jer Bavarci odavno uzimaju sve što valja u Nemačkoj, pa tako i u Dortmundu. Tako je doveo Gecea, Levandovskog i Humelsa, a videćemo da li će istim putem i Sančo.



Englez će koštati sigurno preko 100 miliona evra, Bajern retko kada baca tolike pare za igrače, ali bi to moglo da se promeni.



Ako dođe, Bajern bi imao strašan napad, Sane i Gnabri i Sančo u rotaciji, pošto je jasno da je Daglas Košta samo privremeno rešenje.





Obrni okreni, Sančo će biti izdajnik godine - ako ode u Bajern prema Dortmundu, a ako ode u Liverpul, prema Junajtedu sa kojim je navodno postigao lične uslove pre nego što je transfer propao...