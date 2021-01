Bomba sa Pirineja - Marko Dmitrović!

Srpski golman Marko Dmitrović postigao je sve uslove i ima predugovor sa Seviljom!



Ovu vest plasirali su španski mediji, ali što je i najvažnije i Estadio Deportivo, lokalni list iz Andaluzije, blizak Sevilji.



Ovaj izvor otkriva da Dmitrović ima dogovor sa španskim klubom, tokom januara ima pravo da potpiše i predugovor, pošto mu ugovor sa Eibarom ističe 30. juna.



Dmitrović će do kraja sezone ostati u Eibaru, a onda će kao slobodan preći u Sevilju.



Ono što je posebno zanimljivo i dodatno daje na značaju jeste činjenica i da su trener Hulen Lopetegi i sportski direktor Monći bivši golmani i da su obojica složni da je Dmitrović idealan za Sevilju.



Ovo nije prvi put da Monći želi Dmitrovića, odavno ga ima u svom tefteru, ali je problem bio i Eibar, koji je oduvek tvrd za pregovore.



Sada kada je i ta prepreka rešena, pošto je Dmitrović u poslednjoj godini ugovora, srpski golman zasluženo potpisuje transfer karijere.



Očekuje se da Sevilju napusti Vaclik, koga je sa gola skinuo Bono, i upravo će on biti Dmitrovićeva konkurencija, ali je jasno da će Srbin biti prvi golman.



Dmitrović je procenjen na 10 miliona evra, odlično poznaje španski fudbal, tako da će Sevilja dobiti idealnog golmana i to besplatno.







Podsetimo, Dmitrović je već dugo u Španiji, došao je zaobilaznim putem preko mađarskog Ujpešta i engleskog drugoligaša Čarltona u Alkorkon, koji je takođe bio drugoligaš.





Posle samo godinu dana u redovima Alkorkona, Eibar ga je doveo leta 2017. za samo milion evra.