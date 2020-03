Bomba! Ronaldo odlazi, našao klub?!

Ali, ideja je potekla od Mendeša koji se zajedno sa svojim klijentom preko fondacije bavi humanitarnim radom jer je to trenutno u prvom planu, na svaki način nabaviti neophodnu medicinsku pomoć za Portugal.









Italijanski mediji tvrde da je situacija takva da će Juventus morati mnogo da smanji troškove bez obzira na ambicije Anjelija.Naime, delom zbog krize, tačnije Korone, ali i izgubljenih prihoda od svega što je usledilo u drugom delu sezone i rastućih plata igrača, klub nije u nimalo lakoj situaciji.Problem je što su Juventusove akcije izgubile polovinu vrednosti za godinu dana i to će teško pogoditi klub. Najveći teg oko vrata je Ronaldo, njegovih 30 miliona neto po sezoni, pa se priča da bi Juve mogao da ga žrtvuje kako bi finansije učinio održivim, ali i napravio prostor za pojačanja.Ipak, Mendeš je već pregovarao sa Pari Sen Žermenom, tačnije dobio od njih poziv, ako prodaju Nejmara što je izvesno, želeli bi Kristijana Ronalda. Nude mu platu koju je imao u Juventusu, plus platiće obeštećenje, mada ne 100 miliona evra koliko je Juve uplatio Realu.Ronaldo nije rekao ništa, saznaje se da ima duboki respekt prema Anjeliju i Juventusu, ali i da je svestan da klubu posle svih gubitaka (oni bi mogli da budu oko 150 miliona ove sezone) neće biti lako da ga plaća.Odgovor će doneti leto, Ronaldo ima još dve godine ugovora sa Juventusom, oni su želeli da mu ponude produžetak do 39. godine, kako bi završio karijeru, ali je Korona sve poremetila. Hoćemo li videti senzacionalni transfer teško je reći, ali ako Ikardi bude mamac i uz činjenicu da bi Juventus uštedeo oko 100 miliona evra bruto ako se oslobodi Ronalda, jasno je da će biti na iskušenju...