Bomba Reala u "pet do 12"? Pa, ovo bi bio posao leta!

Real Madrid je ovog leta odlučio da se odrekne "škarta" i svega što mu nije potrebno, kako bi uštedeo novac za "galaktičku" 2021. godinu kada se očekuju dolasci Kilijana Mbapea i Erlinga Halanda.



Ipak, As je danas lansirao zanimljivu priču i mogućnost da Real i Lion postignu dogovor u "pet do 12" za Usama Auara!



Sjajni Francuz je ovog leta bio velika želja Arsenala, želeo ga je i Juventus, ali je Lion "fiksirao" cenu na 50 miliona evra i nije želeo da je spusti.



Ipak, Real ima svog džokera u ovoj igri, pošto bi Madriđani u suprotnom smeru poslali otpisanog Marijana Dijaza i još 20 miliona evra!



Ako uzmemo u obzir da je Marijano precrtan, da neće igrati, a da ga u Lionu vrlo dobro znaju, jer je u sezoni 2016/17 postigao 21 gol za francuski tim pre povratka u Real - onda bi zaista moglo da dođe do realizacije.



Zidan je javno hvalio trojicu svojih sunarodnika, Mbapea, Pogbu i Auara, a ni trener Liona nije ostao nedorečen po pitanju ovog posla.



"Auar je odličan fudbaler i jednog dana bi mogao da zaigra u Real Madridu", rekao je Rudi Garsija u subotu uoči utakmice sa Olimpikom iz Marseja.



Nema sumnje da bi ovo bio posao leta, Real bi za male pare i igrača na koga računa, a koji godišnje zarađuje čak pet miliona evra, uz malu doplatu - dobio džek pot.



As dodaje da nije isključeno i da se ovaj posao samo odloži do zime, ako ne uspeju da ga završe do ponedeljka uveče.



Pratimo rasplet situacije!