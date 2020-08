Bomba! Pike odlazi, biće proglašen za izdajnika?

Kako tvrde mediji u Španiji, Đerar Pike želi da ode. Naime, on je u noći velikog poraza od Bajerna rekao da je spreman da napusti klub, a navodno je i prelomio, tim pre što neće biti standardan.



Prema tim informacijama, legenda Barse ima ponudu povratnika u ligu Fulama, ali on cilja odlazak u Liverpul.



Barselona želi Vajnalduma, sa druge strane Redsi bi zagrizli za Pikea koji još uvek može da igra na vrhunskom nivou i kod Klopa bi bio standardan, u tandemu sa Van Dajkom.



Ovakav rasplet bi pružio šansu Pikeu da bude glavni protagonista u borbi za trofeje, ali kako bi bio dočekan na "Old Trafordu" nije potrebno posebno pričati.



Proveo je četiri prve seniorske godine u Junajtedu pre povratka kući.



Iako nije mnogo igrao, Ser Aleksa je doživljavao kao drugog oca i kaže da se formirao kao čovek u Engleskoj.



Videćemo da li je Liverpul poslednja stanica sjajnog defanzivca koji je sa Barsom i Španijom u proteklih 12 godina osvojio bukvalno sve.