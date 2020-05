Bomba? Parižanima dojadilo natezanje, našli novog napadača? Ikardi "visi", Kutinjo u "crvenom"?

Glavna vest ove večeri u Engleskoj je da Arsenal pregovara sa Pari Sen Žermenom, oko prodaje kapitena.



Naime, Obamejang neće potpisati novi ugovor sa "Gunerima", on je na prodaju, a Leonardo kome je dosta preganjanja oko Ikardija je rešen za završi posao.



Suma bi za 30-godišnjeg Gabonca koji se afirmisao u Sent Etjenu oko 40 miliona plus bonusi, a jasno, Parižani mogu da mu u najmanju ruju garantuju sadašnju platu od 12 miliona evra.



Obamejang je gledao ka Realu, kao i Barseloni, ali "Los Blankosi" neće kupovati novog napadača, dok sa druge strane Barsa uzima Lautara Martineza.



Šta se desilo sa Ikardijem?



Argentinac nije posebno raspoložen da ostane u Parizu, plus, Inter je odbio 50 miliona za svog nekadašnjeg kapitena, plus 10 bonusa, oni traže da Parižani isplate svih 70, a ako ga zatim preprodaju Juventusu, u kasu Intera legne još 15 miliona.



Za Ikardija nema mesta u Interu, danas su ponudili Kavaniju ugovor, ali moraju da se oslobode Maurita. Jedna od varijanti o kojoj se priča je Čelsi, ali je to na dugom štapu.











Argentinac ima ugovor još dve godine, ako ga ne prodaju, u Interu će imati problema da dobave dodatni novac za prelazni rok. Namera Ikardija je da ili ostane u klubu ili pređe u Juventus, no to je zaista teška misija, imajući u vidu odnose dva kluba.





Ovo nije sve, prema informacijama medija Arsenal pokušava da zakaže razgovore i dovede makar na pozajmicu Felipea Kutinja za narednu sezonu. Arteta je tražio od kluba da pokuša da se dogovori sa Barselonom, kako bi eventualno narednog leta otkupio Brazilca koga želi i Čelsi!