Bomba! Ovaj transfer Bajerna bi promenio odnos snaga u evropskom fudbalu! Zamislite tandem sa Levom?!

Edinson Kavani će završiti svoju odiseju u Pari Sen Žermenu posle osam godina, ističe mu ugovor, odigraće još mečeve u Ligi šampiona u avgustu, a treba da izabere novi klub.



Pominju se Napoli i Roma, prvi nemaju novac, za druge je vezana eventualna prodaja južnoameričkom konzorcijumu koja nije realna. "El Matador" traži 10 miliona po godini, ugovor na tri sezone, to italijanski klubovi ne mogu da plate.



Inter je razmišlja u slučaju prodaje Lautara Martineza, ali Konte želi Džeka i neki drugačiji tip napadača. Atletiko je odustao suočen sa zahtevima Urugvajca, pričalo se o Njukaslu, ako ga kupe Arapi, a Kavani nije raspoložen da ide u MLS kod Bekama, tamo bi dobio novac, ali on smatra da može da igra na vrhunskom nivou.



A sada se pojavila nova informacija koja je odjeknula kao bomba.



Naime, Bajern hoće Urugvajca, oni osim Levandovskog nemaju klasičnog napadača, nisu kupili Vernera, tu je mladi Fiete Arp ali on se nije proslavio ni u trećoj ligi u drugom timu, nije još debitovao za seniore. Levandovski je neprikosnoven, ali u Bajernu razmišljaju, imaju Milera, no ako bi doveli Kavanija (morao bi da smanji ugovor na dve godine), svakako bi imali neverovatan napadački potencijal, Tomas Miler ipak bolje deluje kao polušpic.











Već su doveli Sanea, Kuasija i rezervnog golmana Nubela, žele Maksa Aronsa iz Noriča, sjajnog beka koji košta oko 20 miliona evra, čekaju odluku Alabe, a mogu da idu Boateng, verovatno Havi Martinez i Tijago Alkantara. Priča oko odlaska Kingslija Komana nije realna, a Perišić bi trebalo da ostane još godinu na pozajmici.



U svakom slučaju dolazak Kavanija bi odjeknuo kao bomba, a Arons bi bio odlično rešenje za bekovske pozicije, može da igra kraj obe aut linije, mada je primarno desni bek.