Bomba! Novi slučaj "Sančo", Pep gubi dvojicu? Kakav će to egzodus biti u Španiju, ali Siti sve sigurniju u letnji transfer veka!

To da je Erik Garsija na meti Barselone i da će se na leto vratiti u svoj klub, nije sporno. Doduše, Kuman traži da se stvari ubrzaju, da štoper stigne već u januaru, ali to je malo verovatno.



Siti želi da zadrži dubinu u ekipi, pa će i Garsija i Zinčenko koji je tek treći u rotaciji po levoj strani morati verovatno da sačekaju leto kako bi napustili "Etihad".



Na drugoj strani, Siti bi rado doveo Puđa iz Barse, ali Katalonci nameravaju da ga pošalju na pozajmicu u Betis, iako im je potreban novac.



No, bomba je odjeknula jutros, u Realu smatraju da bi Fil Foden lako mogao da postane "Los Blankos".



Razlog?







Sličan onome kao Sančo, kada je otišao u Dortmund. Neće da čeka, nema minutažu, hoće da igra standardno, da li je baš u Realu to moguće, teško je reći. Ali, Foden smatra da nema vremena da ga Pep uvodi u sistem par sezona, pa je vrlo raspoložen za odlazak u redove velikana.



Transfer deluje neostvarivo, samo postoji druga stvar. Pep Gvardiola je rešen da ne zadržava igrače koji ne žele da ostanu, plus, Sitiju je potreban novac za Lea Mesija.



Transfer je sve izvesniji, u klubu grozničavo rade na tome da pred Lea i njegovog oca već u januaru izađu sa jasnom ponudom i projektom koji bi ga ubedio da se obaveže na decenijsku vrednost "Siti grupi". Dakle nisu u pitanju samo tri godine ugovora i igranja u PL, već i ono što dolazi posle. To će biti verovatno najvredniji ugovor u istoriji fudbala, engleski mediji tvrde da klan Mesijevih neće moći da odbije.







Postoji još jedna stvar, Siti je pred pritiskom da pobeđuje, još jedna sezone bez trofeja, bitnog trofeja tačnije kao da se nazire i sledeće godine će biti "sad ili nikad". Zbog toga Pep nema vremena da razvija igrače, potrebni su mu ljudi na koje može da se osloni, ljudi koji mogu da pobeđuju sada i odmah. Sa Mesijem to je moguće, u to nema nikakve sumnje, pa ako bude morao da žrtvuje mlade igrače, poput svojevremeno Sanča, nema problema, mada će cena biti paprena.