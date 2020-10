Bomba na pomolu, kako će samo Arsenal biti moćan!

Arsenal se nada da će završiti veliki posao do kraja prelaznog roka.



Navodno su ubedili sjajnog Husema Auara da odbije neke druge ponude, ili sačeka sledeću sezonu i stigne u PL. Ali, Žan Mišel Ola kaže da neće više čekati i da ako do petka ne proda Depaja i Auara, dve glavne zvezde ostaju.



No, priča se da mora da pokrije dugove, doveo je Paketu iz Milana, želi 100 miliona od kapitena i najtalentovanijeg igrača.



Depaj čeka da Barselona proda Dembelea, a što se Auara tiče, cena je 60 miliona evra. Plan Arsenala je da prodaju Toreiru i Kolašinca, možda čak i Majtland-Najlsa Junajtedu kako bi skupili novac.



Izgleda da od Partija nema ništa pa su se okrenuli Auaru koji je blistao u Ligi šampiona, želeo u Juve, imao navodno ponudu i PSŽ, ali ga je kolonija nekadašnjih francuskih igrača u "Gunerima", pre svega Pires, ubedila da je "Emirejts" najbolje rešenje.



Nema sumnje da bi ovo bio šlag na tortu, Arsenal se pojačao, igraju dobro ali i dalje moraju da se oslobode igrača na koje ne računaju.







Ozil neće ni da čuje, pozajmica nije rešenje, niko ne može da ga plaća, a Genduzi bi mogao u Marsej na pozajmicu. Elneni je odigrao dobro, izašao u prvi plan, ali ipak, Arteta želi još jednog vezistu kako bi spakovao tim.