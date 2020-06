Bomba leta! Barsi, Realu i Atletiko "zabrana" da kupovine igrača?!

Kao bomba je odjeknula vest iz Španije, preneli su je tokom noći mediji, liga planira da uvede restrikcije kada je u pitanju kupovina igrača.



Navodno imaju podršku države koja će morati da isplati klubovima pomoć, odnosno novac za plate igrača zbog pandemije, pa će navodno u narednih nekoliko dana, bitri donesena odluka da klubovi Primere mogu da potroše samo četvrtinu novca od prodaja igrača u letnjem prelaznom roku.



Iza predloga stoji svemoćni Havijer Tebas koji je u centru pažnje zbog skandaloznog suđenja na poslednjem meču Reala i koga optužuju da je veliki navijač Madriđana.



Ovom odlukom će najviše biti pogođena Barselona. Drugim rečima to bi značilo, da ako žele Lautara Martineza, moraju da prodaju igrače za više od 400 miliona evra.



Realu je svejedno, oni izgleda ne nameravaju da kupuju, dok Atletiko zavisi od plasmana u Ligu šampiona.



Da li klubovi mogu da ospore ove odluke na sudu videćemo, ali čini se da je javno mnjenje na strani Tebasa i La Lige, jer je ekonomska situacija takva da će čitavo društvo osetiti posledice. Ovo bi moglo da dovede do raznih zaobilaženja zakona, recimo da Barselona pozajmi Lautara sa obaveznim otkupom, ali ovo ide na ruku Interu koji i ne želi da proda Argentinca. Barsa bi mogla da se okrene Obamejangu, ali i to bi uključivalo neke dilove sa Arsenalom, jer ako Gabonac košta 50 miliona, opet nije jasno kako bi Katalonci prodali igrače za 200. Oni za sada pokušavaju da sprovedu trampu Artur-Pjanić, izgleda da Brazilac popušta i da će otići u Torino, ali napadač ostaje enigma.











Dok jedni tvrde da je ovo namera Tebasa da uništi Barsu, drugi smatraju da će ovaj potez La Lige sprečiti Bertomeua da dovede ludim trošenjem klub u opasnu situaciju jer finansijski sektor Katalonaca smatra da je situacija neodrživa što se plata tiče i da sa gubicima zbog pandemije, Barsa ne može sebi da priušti nikakve velike transfere, odnosno mora da se oslobodi najmanje tri ili četiri igrača sa velikim platama.