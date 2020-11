Bomba je spremna, Ronaldov povratak na Ostrvo? Moguće je!

ULTIMO MOMENTO: nuestras fuentes en Manchester y en Oporto nos confirman que Manchester United tentó a Cristiano Ronaldo con un regreso al club para la próxima temporada. El portugués lo analiza. Juventus lo negociaria si él lo pide. pic.twitter.com/NDTVkAYCcF — Christian Martin (@askomartin) November 10, 2020

Kristijano Ronaldo razmatra povratak u Mančester Junajted!Ovu vest senzacionalno je danas preneo novinar Foksa Kristijan Martin, pozivajući se na svoje bliske izvore.Prema njegovim informacijama, bliskim Junajtedu, ali i Ronaldu, klub iz Mančestera će pokušati da vrati Portugalca, koji razmatra opciju da ponovo zaigra na Old Trafordu!Juventus je takođe spreman da pregovara, ukoliko Ronaldo izrazi želju za povratkom, dodao je još ovaj novinar.I bomba je tako aktivirana. Mi smo pisali juče detaljnu analizu na temu - koliko danas košta 35-godišnji Ronaldo, u poslednjoj godini ugovora, a sigurni smo da Junajtedu ne bi bio problem da izjednači ponudu Pari Sen Žermena i uđe u trku sa Francuzima.Junajted ima Rašforda i Marsijala, stigao je i Kavani, ali je sigurno da bi Ronaldo garantovao iskorak u igri i još veći broj golova.S druge strane, zamislite samo koliko bi Ronaldo podigao "hajp" i vratio Junajted marketinški u sam svetski vrh, gde po rezultatima odavno nije.Ne treba da vas podsećamo na priču o Ser Aleksu i Ronaldu, kako je stigao sa 18 godina iz Sportinga i ispisao istoriju do odlaska u Real Madrid leta 2009. godine.Izvesno je jedno - Ronaldo ide, a za sada su u trci PSŽ i Mančester Junajted. I tu se zna ko ima prvenstvo prolaza, Ronaldu bi bilo lakše da ode u PSŽ, da osvoji i Ligu 1, ali je daleko veći izazov doći sada na Old Traford...Šta biste vi više voleli?