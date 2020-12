Bomba iz Španije - Azar odlazi i to u Zidanov klub!

Eden Azar je stigao kao drugi pokušaj zamene za Kristijana Ronalda, međutim Geret Bejl je ostavio bolji utisak kao 'naslednik' Portugalca. Bar u onim sezonama kada mu se fudbal i igrao na "Bernabeu".



Prošlo je osamnaest meseci od transfera Azara u Real Madrid, Belgijanac je doneo Čelsiju preko 100 miliona evra, ali Madriđanima dosta manje. Posebno na sportskom polju. Mučile su ga povrede, a zatim i višak kilograma što nije zadobilo simpatije oštre madridske publike.



Pojedini španski, ali i italijanski mediji pišu o selidbi Azara već tokom leta naredne godine. I to u Juventus.



Zidan ne računa na Belgijanca, glavni stručnjak Madriđana ne vidi problem u tome da Azara pošalje u klub gde je proveo pet sezona. Juventus ima i uslov kupovine, to će desiti samo ako ne dođe do produžetka saradnje sa Paulom Dibalom.



Argentinac i "desetka" Juventusa po kraju sezonu ulazi u poslednju godinu ugovora. Ima i zainteresovanih, tu je Barsa koja već neko vreme prati, ove sezone dežurnog grejača klupe kod Andree Pirla. U oba slučaja deluje da bi igračima prijala promene sredine.



Videćemo da li će do nje i doći.