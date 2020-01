Bomba iz Skandinavije, Eriksen odlučio?!

Kako prenosi danski portal " Ekstra Bladet ", Kristijan Eriksen će do kraja meseca napustiti redove Totenhem Sparsa.I to nije sve, oni tvrde i da će Danac karijeru nastaviti u Seriji A i to u redovima milanskog Intera!Vezisti ističe ugovor sa "Pevcima" na kraju sezone, još minulog leta je najavio mogući rastanak, a kako je došao januar, postalo je jasno da će Sparsi teško zadržati jednog od svojih najboljih igrača.Prema engleski medijima uprava kluba iz Severnog Londona je odlučila da proda Eriksena u januaru, kako bi zaradili bilo kakav novac od njegovog odlaska, a sudeći po pisanju pomenutog danskog portala Totenhem će od Intera dobiti oko 20 miliona evra na ime transfera.Kristijan Eriksen se navodno već i dogovorio sa "Neroazurima", trener milanske ekipe Antonio Konte je upravi stavio do znanja da bi Danac bio veliko pojačanje za njegovu ekipu i da bi sa njim u svojim redovima istinski "bacili rukavicu" Juventusu u borbi za titulu već ove sezone.Borba u vrhu Serije A je veoma napeta, ali je i dalje utisak da je Juve u prednosti zbog daleko veće klupe, dolazak Eriksena bi zbog toga bio od velikog značaja za ekipu Antonija Kontea, te bi "Neroazuri" napravili veliki korak ka prekidanju dominacije "Bjankonera" na Apeninima.Realizacija transfera je navodno veoma blizu, Inter bi u narednih par nedelja trebalo da dobije ogromno pojačanje.