Bomba iz PL, Jović u Ligi šampiona, zajedno sa lošim dečkom engleskog fudbala?

Posle informacija o odlasku Luke Jovića odnosno o tome da je Real spreman da ga proda, Zidan je rekao da je Srbin odličan igrač, da je imao problema, da je i sam nezadovoljan onim što se dešava.



"Računam na njega za sledeću sezonu", tvrdi Francuz.



Ali, pita se Perez.



On navodno želi da izvuče veći deo novca za Jovića koji je meta kritika, Milan je tim koji želi Srbina, sada se čak pominje i Juventus, ali čini se da u tim navodima nema nikakve podloge, osim da Juve traže "devetku".



Plus i da ga uzmu na pozajmicu, sa otkupom, oni ne bi pristali kao u slučaju Morate da ugrade klauzulu o otkupu, i razigraju Luku za Real.



Bomba je stigla iz Engleske.



Naime, Lester veruje da bi mogao da stigne do Jovića i upari ga sa Vardijem. Naime, "Lisice" iako igraju mnogo slabije nego pre pandemije, i dalje se nadaju da će završiti u top 5 (ili četiri, ali Sitijeva kazna bi značila da i peti ide u Ligu šampiona).











U ovom trenutku ekipa Brendana Rodžersa je pala na četvrto mesto, ima bod više od Junajteda, ali sedam od Vulsa, do kraja su četiri kola. Siti će saznati sudbinu o suspenziji u ponedeljak, tada će biti jasnije, ako ostane na snazi, Lester ne bi imao ništa protiv ni da bude peti i igra Ligu šampiona.



Imaće novca za Jovića, platili bi ga oko 40 miliona sa bonusima, Rodžers veruje da bi bio idealno pojačanje, od napadača ima Ajoze Pereza i Kelečija, ali nema klasičnog napadača. Slimani je na pozajmici u Monaku, ali klub pokušava da ga proda, Jović bi zaista dobio pravu šansu i ne bi bio pod tolikim pritiskom.









Čeka jasno Milan, koji je mnogo veći klub, ali neće igrati u Ligi šampiona.



Videćemo šta će se dešavati, zamislite tandem Jović-Vardi!