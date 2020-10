Bomba! Ikardi se vraća, uješće za srce navijače Intera! Sledeći je Srbin?

Prema informacijama iz Italije, Milan je osetio šansu i ako bude zadržao prvo mesto do pauze, odnosno nakon prvog dela prvenstva pojačaće se i probati da stigne do titule. Juventus se ne čini tako jak kao prethodnih godina, izgubili su još dva boda protiv Verone, pa svakako da "Rosoneri" imaju šansu.



Ipak, prethodno je potrebno da se pojačaju.



Kako tvrde mediji na Apeninima, oni sa svojim bivšim igračem Leonardom pregovaraju o pozajmici Maura Ikardija, bivšeg kapitena Intera.



On bi stigao za 10 miliona, a bio bi otkupljen posle 18 meseci za još 40, čime bi Parižani vratili ulaganje. Tuhel neće Ikardija, ne pruža mu šansu, a Argentinac ionako svim silama želi da se vrati u Italiju.



I to nije sve, štoper je i dalje prioritet za Piolija, Milenković iz Fiorentine prva želja, i on bi stigao na pozajmicu sa obaveznim otkupom od 40 miliona, ako ne produži ugovor sa "Ljubičastima", slobodan je u leto 2022.











Alternativa je Blekijev klupski drug, Herman Pezelja, Argentinac bi mogao da košta tri puta manje od bivšeg štopera Partizana. Sa dvojicom fudbalera, štoperom i napadačem, Milan bi bio još jači. Imaju šansu da večeras ostanu perfektni protiv Rome stignu do pete pobede i da naprave nešto veću razliku na čelu tabele.