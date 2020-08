Bomba! Dve trećine najboljeg svetskog trija opet zajedno, ali ne u Barsi! Umešao se Papa Franja i Mesiju ponuda?!

Šta znamo za sigurno?



To da je razgovor između Kumana i Suareza trajao minut, da je Holanđanin obavestio Urugvajca da na njega ne računa i da "El Pistolero" nije rekao ništa.



On ne želi rat sa Barselonom, ali ni da im prepusti 15 miliona sledeće sezone, prepustio je sve advokatima, najverovatnije će uz odštetu i kao slobodan igrač napustiti klub. To mu otvara niz mogućnosti, prvu je odbio.



Iako ga je zvao Mark Overmars, Suarez se zahvalio, misli da još uvek može da igra u najjačim ligama, plus Ajaks ne može da ponudi veliki novac. Ponuda je stigla iz Argentine, tim za koji navija Papa Franja, San Lorenco je ponudio, da uz "posredovanje" poglavara Rimokatoličke crkve, Suarezu otvori "vrata raja" i da zaigra u Argentini. Kažu da je zagrejaniji za to nego Ajaks, ali da čeka ponudu iz Evrope.



Ona bi mogla da stigne iz Pariza. Danas francuski mediji pišu da Leonardo razmišlja, dve trećine strašno Barsinog trija, bez Mesija, ali sa Mbapeom uz Suareza i Nejmara bi delovalo fantastično. Doduše, niko se ne pita šta sa Ikardijem, za koga je plaćeno 50 miliona Interu.











PSŽ ima novac za platu Urugvajca, koja neće biti kao u Barseloni, otišao je Kavani, njegov zemljak i kolega iz napada, klub je napustilo još nekoliko skupih igrača, pre svih Tijago Silva. Suarez ne bi bio problem za platni spisak Barselone, a njegovo iskustvo je dragoceno.



Mnogi tvrde da će PSŽ probati da uzme i Mesija, ali od toga nema ništa. Naime, Argentinac će prihvatiti samo jednu ponudu, ako stigne, već smo pisali, u pitanju je Siti. Ne ide mu se u Italiju, želi da dokaže da može da igra u najboljoj ligi na svetu i gleda ka bivšem treneru Gvardioli.



Nisu se rastali najbolje, ali ni jedan, ni drugi, nikada nisu govorili o tome.



"Mundo Deportivo" tvrdi da je Siti na ivici da prelomi i da počne pregovore sa Mesijem. Barsa bi navodno insistirala da plate klauzulu od 700 miliona evra, kako bi oterala "Građane", ali je, prema procenama, nemoćna, ako Mesi odluči da ode. Zadržati ga nezadovoljnog još godinu do isteka ugovora, napravilo bi haos, pa je verovatnije da bi zahtevali nekog igrača od Sitija, tipa Žesusa, Anhelinja (Kun ne dolazi u obzir, on i Mesi su najbolji prijatelji i žele da igraju zajedno).



Sve u svemu, neprijatna situacija, Pike će izgleda ostati, kao i Buskets, ali odlazak Suareza je dodatno naljutio Mesija, plus činjenica da je klub pustio u javnost ono što se događalo na sastanku Argentinca i Kumana. Tada je Leo rekao novom treneru da uglavnom ne vidi sebe u novom projektu što je pokrenulo lavinu spekulacija.