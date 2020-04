Bomba dana je - Zaboravljeni Arda Turan!

Turski mediji su danas lansirali transfer dana, u pitanju je kontroverzni Arda Turan, koji je poslednjih meseci u javnosti bio tema najmanje zbog fudbala.





Arda Turan će postati novi/stari član Galatasaraja, u kom je ponikao i igrao od 2005. do 2011. godine, pre selidbe u Atletiko Madrid.



Arda Turan je prethodnih meseci bio van terena, bio je suspendovan zbog napada na poznatog muzičara zbog jedne devojke, sve je eskaliralo u pravi skandal, ali je na kraju Turčin i dobro prošao.



Turan je nedavno ostao bez ugovora sa turskim Bašakšehirom, koji ga je doveo na dvogodišnju pozajmicu iz Barselone, a zanimljivo, Katalonci ga nisu primili nazad, iako je za njih ugovorom vezan do 30. juna.



Kako je odavno jasno da Arda nije u planovima Barselone, čim mu istekne ugovor, on će postati član Galatasaraja.



Turan ima 33 godine, najbolje su odavno iza njega, a ovo je šansa da se oprosti u velikom stilu, i to pod palicom velikog Fatiha Terima koji ga je i stvorio...