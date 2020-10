Blizu smo, Tuhel pred otkazom, zamena je ogromno iznenađenje! Čeka se mig, PSŽ priprema dve "bombe" u napadu!

Nema mira u Pari Sen Žermenu.



Leonardo i Tuhel su na ratnoj nozi, Brazilac želi da smeni trenera, ali ima novina. Alegri više nije prva opcija, u klubu smatraju da bi šansu trebalo da dobije bivši igrač, Brazilac koji je igrao za Italiju, Tijago Mota.



On je šest godina nosi dres PSŽ u kome se oprostio od fudbala, prošao je trenersku školu u Koverćanu i Parižani žele da ga lansiraju kao svoju varijantu Pirla.



Mota je u sjajnim odnosima sa igračima, veliki je autoritet, a navodno mu spremaju i ogromno pojačanje. PSŽ radi na transferu Antoana Grizmana.



U Španiji kažu da ako napadač ovako nastavi u Barseloni, čini se da je jedini izlaz da zaigra u domovini. To bi možda pomoglo i da Mbape ostane u klubu, a trio Nejmar-Mbape-Grizman deluje nadrealno.



Sa druge strane, PSŽ i dalje pokušava da se dogovori oko Auara za koga je ponuda odbijena poslednjeg dana prelaznog roka. Oni bi čak u januaru platili Lionu, olakšali situaciju predsedniku Oli, i ostavili sjajnog vezistu na pozajmici do kraja sezone. Cilj je da pobede konkurenciju Juventusa i Reala koji će se na leto ustremiti na Francuza.











Recimo i to da je spreman "plan B" ako Mbape ipak ode u Real. Madriđani bi morali da plate minimum 100 miliona evra za igrača kome ugovor ističe u leto 2022. a taj novac bi bio iskorišćen da se dovede Haland. Rajola bi radio na ovom transferu, on je u sjajnim odnosima sa Leonardom, i navodno bi mogao da uz Halanda dovede i Donarumu...



Mnogo je kombinacija, Tuhel se drži, ali smena ne bi koštala puno jer mu ugovor ističe na kraju godine.



Čeka se mig iz Dohe, gde se, na kraju krajeva, sve odlučuje.