Nikola Milenković je momak koji je dosta napredovao poslednjih nekoliko godina, pa je od dolaska u Fiorentinu postao interesantan i klubovima koji su vodeći u Evropi.



Atletiko Madrid ga prati budno, baš kao i Mančester junajted, pa i Juventus, ali Roko Komiso odbija sve nalete.



Predsednik Fiorentine je spremio i novi ugovor za mladog srpskog fudbalera.



Ovaj 22-godišnjak ima trenutni ugovor do 2022. godine, a Komiso sprema obnovu ugovora pod daleko boljim uslovima i to do 2024. godine, a postojaće opcija za dodatnih godinu dana u dresu Fiorentine.



Ove sezone je Milenković odigrao 25 mečeva u Seriji A, još 4 u Kupu Italije, a postigao je i tri gola.