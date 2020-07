Bleki ide? Ovo je moguća formula, Partizanu se neće svideti?

Milan i dalje pokušava da pojača odbranu, iskusni Kjaer je produžio ugovor, oko Romanjolija će biti oformljena nova poslednja linija, tačnije, Teo Ernandez se nametnuo, a Milan traži i desnog beka.



Kalabrija bi mogao da ode, ostaje Konti, a naš Nikola Milenković može da igra na obe pozicije, kraj desne aut linije, kao i štopera.



Momak iz Žarkova pregovara oko novog ugovora sa Fiorentinom, ali njegov menadžer Ramadani gura transfer na "San Siro".



Milan bi da uz novac, pošalje i Lukaša Paketu u Toskanu, direktor Fiorentine Prade je već tražio Brazilca koga je u klub doveo Leonardo zimus, ali nije došlo do dogovora.



Cena Milenkovića je paprena, 35 miliona, ali ako ne ode Kjeza za koga nema ponuda jer je preskup, onda bi "Ljubičasti" mogli da žrtvuju Srbina kako bi napunili kasu.



Milenković čeka, on je do sada odgovarao diplomatski da misli samo o sadašnjem klubu, da je raspoložen da ostane, ali bi mogao lako da postane deo novog projekta u Milanu.



I Dušan Vlahović bi mogao da napusti Firencu, ali samo na pozajmicu, da skuplja minute negde jer će stići neki iskusniji napadač, pominje se Mario Mandžukić, ali i još par iskusnijih igrača iz Serije A.







Treba reći da bi u slučaju odlaska Milenkovića, Fiorentina probala da uzme i slobodnog agenta Vertongena koji je juče otišao iz Totenhema.





Inače, Partizan ima 5% od sledećeg ugovora Milenkovića, njima odgovara da bude prodat za keš, ovako, ako Paketa uđe u razmenu, suma će biti manja, a Partizanov profit zanemarljiv.