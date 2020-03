"Bjankoneri" u trci, stiže De Lihtov saigrač?

Sezona u Italiji je suspendovana do daljnjeg, Čizma je danas imala rekordni broj umrlih u borbi sa Korona virusom. Fudbal je u potpunosti u drugom planu, ali to ne sprečava tamošnje čelnike da se sukobljavaju maltene na dnevnoj bazi Sa druge strane, Juventus već misli na naredni prelazni rok.Tražiće se pojačanje u vezi, sredina terena će doživeti i najveću rekonstrukciju. Pričalo se o povratku Pogbe, ali Rajolin klijent izgleda da naginje ka ostanku na "Old Traford".Italijanski mediji prenose da Paratići želi Donija van de Beka. Igrač Ajaksa je i ove sezone odličan, posle prošle su ga tražili skoro svi velikani, ali "kopljanici" su već pustili De Lihta i De Jonga.