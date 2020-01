Birmingem dobio "plavca", juri se nekadašnji heroj!

Aston Vila je i zvanično saopštila dolazak Denija Drinkvatera na pozajmicu do kraja sezone.



Engleski reprezentativac i šampion Premijer lige sa Lester Sitijem nije uspeo da nametne u Čelsiju, prošli period je proveo u Barnliju, ali uz mešavinu povreda i slabe discipline nije uspeo nešto ozbiljnije da uradi na "Tarf Muru".



Uz dolazak Drinkvotera, klub iz Birmingema ostaje na tržištu za napadača posle povrede Veslija zbog kojeg će Brazilac propustiti ostatak sezone.



Spekuliše se da bi moglo doći do velikog povratka Kristijana Bentekea koji je svoje najbolje partije upravo beležio na "Vila parku". Potom je 2015. godine usledio odlazak u Liverpul a zatim i Kristal Palas godinu dana kasnije.



Belgijanac će ostati upamćen kao igrač koji je podložan povredama, ove sezone je igrao na petnaest utakmica u PL za "orlove", ali još uvek bez postignutog gola.

