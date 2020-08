Bijelsa pronašao pojačanja, i to kakva, nemački i španski reprezentativci za moćni Lids?

Marselo Bijelsa još nije produžio ugovor, čeka da klub ispuni obećanja, kao mnogo puta pre, u karijeri, i da mu omogući da se bori za nešto više od opstanka u PL.



Lids se posle deceniju vratio u elitu, "El Loko" ima jasan plan, i dalje Jorkširci vode bitku za Bena Vajta sjajnog štopera koji je igrao kod njih na pozajmici iz Brajtona. Hoće ga i Čelsi, pitanje je šta će se desiti, ali je izgleda Angus Kinir jedan od direktra blizu završetka pregovora sa Robinom Kohom, nemačkim internacionalcem koji igra za Frajburg i prošle godine je stigao do reprezentacije. On bi bio čovek oko koga bi Bijelsa okupio odbranu.



Najbolji igrač Čempionšipa Benrahma je preskup, Brentford traži ogroman novac, a navodno, dva igrača bi mogla da pojačaju napad novog premijerligaša.



U pitanju su Rodrigo iz Valensije, bivša meta Barselone, on se vraća posle povrede kolena, ali Bijelsa veruje da bi klub mogao da profitira od njegovog iskustva. Druga meta je Rafael Leao iz Milana, no, to je manje verovatna opcija.











Rajan Kent iz Rendžersa je takoše na spisku, a ako Bajern ne otkupi Perišića, navodno Lids bi platio Interu 15 miliona evra, Hrvat je igrač po ukusu argentinskog trenera.



Novac nije problem, vlasnik Radrizani je spreman da uloži oko 100 miliona evra u četvoricu igrača, štopera, krilnog fudbalera, jednog ili dvojicu ofanzivaca, kako bi slavni klub odmah nakon povratka napao mesto u gornjem delu tabele...