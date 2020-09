Bijelsa objasnio, "car je go"! Liverpul u ogromnom problemu, šta je rešenje?

Meč sa Lidsom je ogolio određene slabosti u sastavu Liverpula kojih su i navijači bili svesni, čak i tokom šampionske sezone. Primiti tri gola na domaćem terenu od novajlije, čak i od taktičkog maga kakav je Marselo Bijelsa, nikada nije prijatno što je upalilo "lampice" na Enfildu.Van Dajku je potreban adekvatan partner u odbrani, Džo Gomez nije klasičan štoper, pa su "redsi" uveliko u trci za potpis nekog defanzivca koji bi podigao kvalitet tima.Kao prvi favorit i dalje figurira Kalidu Kulibali, Senegalac je dobio jasan znak od Napolija da može napustiti klub, ali uz adekvatno obeštećenje, De Laurentis se nada cifri od barem 90 miliona evra budući da postoji ozbiljno interesovanje oba kluba iz Mančestera.Tu je i Dijego Karlos, Brazilac iz redova Sevilje ima otkupnu klauzulu od 75 miliona evra, a u trku je ušao i Mančester siti pa njegov potpis takođe zahteva ozbiljan manevar.Prema poslednjim najavama, Tijago je "odjavio" Junajted, želi samo u Liverpul i to je jasno rekao čelnicima Bajerna, međutim "redsi" još uvek nisu poslali ponudu jer čekaju finiš prelaznog roka kako bi dodatnim pritiskom smanjili cenu veziste.U Liverpulu uveliko prate igre Đovanija Rejne, veziste Dortmunda koji je prošle sezone dobio veliki prostor u timu, Jirgen Klop bi u budućnosti želeo da ima momka koji će tek u novembru napuniti 18 godina, ali čini se da će ipak sačekati još jednu sezonu kako bi procenili da li je "pravi".Napadački trio bi trebalo da dobije adekvatnu zamenu, Adama Traore je u ovom trenutku preskup za igrača koji neće imati veliku minutažu, pa je u opticaju fudbaler Votforda Ismaila Sar."Stršljenovi" su ispali iz Premijer lige i to će biti veliki adut "redsa" prilikom pregovora, želja igrača u ovom trenutku nije upitna.Kilijan Mbape je u ovom trenutku nerealna opcija, Francuz je navodno prelomio i odlučio da ode iz Pariza kako bi pojačao Real, te je to trka koja je verovatno unapred izgubljena za Liverpul.Ipak, imaju na Enfildu i većih problema od toga...