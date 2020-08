Bijelsa ne staje, stiže zvezda Serije A, ali i Hrvat iz Dinama?!

Lids Junajted se sprema za duel sa Liverpulom 12. septembra.



Tim sa "Eland Rouda" je čekao šesnaest godina kako bi se vratio u najbolje društvo, Bijelsa i sportski sektor kluba neće dozvoliti ekspresan povratak u Čempionšip.



Kupljen je Rodrigo iz Valensije, Lids je platio rekordnih 30 miliona evra a potom je stigao i Robin Koh a novinar Romano prenosi kako se Lids nalazi u trci za vedetom Udinezea - Rodrigom De Paulom.



Argentinac se već neko vreme dovodi u vezu sa interesovanjem Intera, ali bez konkretnih predloga. Lids je navodno spreman da ponudi 30 miliona evra, "zebrete" traže pet više. Izvesno je da će biti uspešna saradnja.





De Paul je prošlu sezonu završio sa učinkom od po sedam golova i šest asistencija u Seriji A na 34 odigrane utakmice.

Što se tiče defanzivne linije Joško Gvardiol je nova meta Lidsa, Bijelsa želi da upari tinejdžera sa Kohom. Osamnaestogodišnjak i Dinamo Zagreb su već kontaktirani, piše Fabricio Romano.



"Modri" traže 20 miliona evra za svog akademca, Joško je štoper, ali po potrebi se može snaći i na poziciji levog beka.



Lids troši na sve strane, nadamo se da ih neće stići prokletstvo Fulama od pre dve godine.



