Bijelsa naručio strašno pojačanje, navijači strahuju da će otići ako mu ne ispune želju!

Marselo Bijelsa traži od Lidsa samo jedno pojačanje. Naime, Argentinac je zahtevao od vlasnika Radrizanija da dovede Adamu Traorea iz Vulvsa. Sjajni Španac je prošle godine zapalio PL, privukao pažnju Liverpula i Sitija, kao i kluba u kome je ponikao, Barselone, ali ove sezone je bez gola i asistencije, retko dobija šansu, iako su Vulvsi za njega tražili 60 miliona evra.



Šta se desilo?



Problem je u ugovoru, Traoreu je ostalo 18 meseci i on ne želi da produži ugovor.



Trener Nunjo Espirito Santo je rekao da nije zbog toga na ledu i da se nada njegovom povratku u prošlogodišnju formu, ali malo ko veruje u to.



Ako ne potpiše ugovor, cena će mu pasti, na kraju krajeva Lids ima dovoljno novca da dovede snažnog napadača, i Bijelsa veruje da bi on i Rašford bili ubitačan tandem.







Navijači Lidsa strahuju da Bijelsa ne ode, ako se ne ispune njegovi zahtevi, ne bi mu bilo prvi put, zanimljivo da su Bamford i Traore već igrali zajedno i to na severu zemlju kada su pre četiri godine bili članovi Boroa.