Bijelsa dovodi još jednog španskog reprezentativca, na pragu kluba tandem iz Serije A, da li i Džerardov ključni igrač?

Stigli su Robin Koh i Rodrigo, ali to je samo početak.



Marselo Bijelsa je uvideo nakon dva kola da su mu potrebna pojačanja, posebno u odbrani, a veliku rupu bi mogao da zakrpi još jedan španski reprezentativac.



Želeli su Gvardiola iz Dinama, ali je mladi Hrvat odabrao Lajpcig, pa se Lids okrenuo ka španskoj Primeri.



Kako je preneo novinar "Skaj Sportsa" Brajan Svonson, na pragu kluba je bivši fudbaler madridskog Reala Dijego Ljorente.



Španski reprezentativac je dobrim igrama u dresu Real Sosijedada skrenuo pažnju klubova poput Totenhema i Monaka, ali je ostao u San Sebastijanu, sada je Bijelsa izgleda na putu da to promeni.



Spekuliše se da bi Ljorente na "Eland roud" trebalo da pređe za oko 25 miliona evra.



Veliko pojačanje, u to nema sumnje, ali to nije kraj, na redu je ojačavanje veznog reda.







Izgleda da se od Rodriga De Paula odustalo, Udineze ne namerava da spusti zahteve, traže 35 miliona evra i to Lids nije spreman da plati.



Tako su se okrenuli drugim rešenjima za taj novac bi praktično mogli da angažuju dvojicu vezista , pa su na radaru kluba još dvojica iz Serije A.



Naime, Lids je spreman da angažuje Erika Pulgara iz Fiorentine i Žoaa Marija iz Intera.



Za Čileanca su spremili 15 miliona evra, dok bi im slična cifra bila potrebna i za Portugalca, ali vezistu Intera traži veliko broj klubova, pored Njukasla i Vest Hema prate i ga Betis, Galatasaraj i Valensija.



Nije ni to sve, kako Lids i dalje prati bivšeg fudbalera Liverpula Rajana Kenta, koji je zablistao kod Stivena Džerarda u dresu Glazgov Rendžersa.



Škoti ne žele da ga prodaju, ali Kent ima otpusnu klauzulu od 22 miliona evra, videćemo da li je Lids to spreman da plati.