Biće pravi hit! Najbrži fudbaler na svetu stiže u redove lidera Premijer lige!

Po mnogima on je najbrži fudbaler u Evropi. Makar na osnovu vremena koje je izmereno na utakmici mladih reprezentacija Austrije i Francuske.



Tada je Husein Balić, krilo Austrijanaca 20 metara pretrčao za neverovatnih 2.75 sekundi. To je prosto eksplozija, a duže vreme ga gleda Seltik, skauti su bili na mečevima LASK Linca koji igra u Evropi.



On je postigao četiri gola u jedanaest mečeva, igra po levoj strani, LASK ga je doveo iz Sent Peltena, ali sada su pritisnuti krizom zbog pandemije, pa će ga verovatno preprodati.



Zbog toga će verovatno pristati na ponudu nekog od engleskih klubova, lider PL Sautemptom nema problem da plati oko četiri miliona evra, a tim iz Čempionšipa koji je stao na poslednjoj prepreci pred PL, Brentford ga takođe želi i spremni su i više da plate za igrača koji poseduje nesvakidašnje kvalitet.



Ko je Husein Balić?







Kako vam ime i prezime govore, poreklom je sa Balkana, u najjačoj austrijskoj ligi debitovao je kao 20-godišnjak, a prošao je školu LASK da bi se dokazivao u Vorvartsu i Sent Peltenu. On je zvanično na pozajmici u Lincu, ali oni imaju pravo otkupa, sigurno će iskoristiti klauzulu jer se malo ko nadao da će eksplodirati odmah, pomogle su utakmice u Evropi koja je bila izlog.



Ima dvojno državljanstvo, još uvek može da izabere između Bosne i Austrije, čak je bosanski ambasador u Beču skrenuo pažnju na igrača koji naginje tome da zaigra za domovinu svojih roditelja.



Bio je pozvan u austrijsku reprezentaciju na prošloj akciji, ali nije debitovao.









Pozvan je i za novembarsku akciju, Austrijanci igraju sa Severnim Ircima i Norveškom u LN, kao i prijateljsku sa Luksemburgom, ako dobije šansu, čini se da igranje za BiH otpada.



Austrija se inače plasirala na EP, Baliću bi, ako se pojavi na takmičenju cena mogla dodatno da poraste.