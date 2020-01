Biće foto-finiš na "Old Trafordu", ali napadač stiže!?

Pisali smo danas, pominjalo se da bi put "Old Traforda" mogao da krene argentinski reprezentativac, ali i jedan bivši igrač kluba, više



Čini se da je priča o mladom Adolfu Gajhu propala, pa je u centar pažnje izbio napadač Bornmuta Džošua King.



Norveški reprezentativac je svojevremeno bio deo "Đavola", ali se nije dokazao pa je na kraju završio među "Trešnjicama".



Igra odlično pod palicom Edija Haua na "Vitalitiju" i drugi je najbolji strelac među timovima van velike šestorke poslednjih godina. Tačnije, od sezone 2015/16 postigao je 45 golova u Premijer ligi, više od njega, od igrača koji ne igraju za timove velike šestorke, dao je samo Džejmi Vardi (92).











Bilo kako bilo, čini se da bi King mogao jako dobro da legne Junajtedu u ovom trenutku, posebno jer je Rašford još uvek van stroja zbog povrede.



Dobro obavešteni Dejvid Ornštajn prenosi da je ideja Mančestera od starta bila da dovede Kinga na pozajmicu, ali je bilo i govora o otkupu ugovora, ipak, dogovor nije postignut.



On dodaje i da će Junajted do ponoći pokušati da dovede jednog napadača na pozajmicu i da bi to vrlo lako mogao da bude bivši napadač Votforda Odion Igalo.











Nigerijac je sjajne partije u Premijer ligi unovčio u Kini, već par godina je tamo, ali se gotovo svake zime pominje da bi mogao da se vrati u Evropu.



Navodno je i Barselona bila zainteresovana za Nigerijca, zbog povrede Luisa Suareza, ali su Katalonci odustali od šopinga uopšte ove zime.



Sada je Junajted izbio u prvi plan, žele napadača, nema još mnogo dostupnih, videćemo da li će Igalo biti rešenje.