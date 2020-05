Bezizlazna situacija, tužna priča, ni Rajola više ne može da pomogne Polu Pogbi!

Na kraju, od transfera nema ništa, i možda zvuči čudno, ali niko ne želi Pola Pogba.



Deo toga je svakako njegova cena i činjenica da niko ne zna kakav će biti posle povrede i odsustva, a deo verovatno i način na koji želi da ode iz Junajteda.



Pogba je ponovio skoro da je njegova želja da bude najbolji igrač na svetu, pre toga je pričao da mu je potreban novi izazov, a problem su i provizije Mina Rajole, u sadašnjim trenucima krize niko to neće platiti.



"Marka" piše da je Real odustao, ohladio se i Zidan, traže mlađe igrače, ne odustaju od Kamavinge, mada bi ga ostavili još sezonu u Renu, a što se Juventusa tiče, već smo rekli, Sari nije oduševljen, on traži drugačiji tip igrača.



Paratići je na neki način podržao trenera, uz reči da nije vreme za velike transfere, Juventus neće sigurno platiti 80 miliona evra za Francuza, a ne želi ni da ubaci Ramzija u posao. Plus, troškovi transfera, Pogbina plata i provizija Rajole čine posao malo verovatnim.











Jer, Juve želi da se oslobodi Pjanića, ali bi hteli Artura iz Barselone, ili eventualno Tonalija iz Breše, Pogba nije tip igrača koji im je potreban u ovom trenutku, kako tvrde italijanski mediji, bio bi luksuz.



Videćemo kako će se Francuz ponašati ako bude nastavljen engleski šampionat, Solskjer će svakako morati da mu pruži šansu, ali su mnogi sumnjičavi i smatraju da ne bi trebalo da narušava ravnotežu u veznom redu koju je doneo Bruno Fernandeš.



Pogba nema ni neke druge ponude, za Inter je njegova plata previsoka, a on sam neće u Pari Sen Žermen koji bi mogao da ga plati.



Sada je jasno da je ostanak u Junajtedu najrealnija opcija, mada, ugovor mu ističe za dve sezone...