Bez pomirenja, Kontea čeka problem i ako osvoji LE!

Stiven Žang je stigao u Nemačku, razgovarao je sa Konteom, ali nije bilo reči o sudbini trenera. Kinezi su i dalje ljuti zbog njegovih reči posle meča sa Atalantom, ali bi ih otkaz treneru koštao 40 miliona evra.



Sa druge strane, priča se da u Suningu smatraju da se trener poneo neprofesionalno, da nije "zaposleni" pogotovo ne sa platom od 12 miliona evra ne bi trebalo da klub naziva "slabim" i širi negativnu energiju.



Kinezi su uložili dosta novca, traže navodno da se Konte javno izvini i da povuče svoje reči. Sa druge strane, poznavajući trenera Intera, on to neće uraditi.



Mediji tvrde da je odluka ostavljena za posle LE, ali da čak ni trofej u ovom takmičenju Konteu ne garantuje ostanak. Problem je jasno otkaz, ali i činjenica da on zna da Marota želi da ga, kao i u Juventusu nasledi Maks Alegri. Uz to, previranja u Juventusu postavljaju Inter u situaciju da ozbiljno razmišlja o titulu i Konteu je to jasno.



On se navodno nadao klupi Juventusa posle smene Sarija, ali dolaskom Pirla to je otpalo, njemu su vrata bivšeg kluba zatvorena.







Prelazni rok teče mimo njega, Marota je doveo Hakimija, Tonali koga Konte i ne želi je pred vratima, a klub ne čini ništa da dovede Džeka, moguće je da Bosanac završi u Juventusu.



Sa druge strane, pregovara se oko Emersona Palmijerija, ali bi navodno Konte radije našeg Filipa Kostića koji je u 3-5-2 upotrebljiviji po levoj strani.



Šta će se desiti?



Kontea i klub čekaju ozbiljni razgovori, on neće odstupiti, nema problema ni da ga smene, jer kako rekosmo, čeka ga ogromna odšteta. Inter sebi ne može da priušti da posle Spaletija koji ima još sezonu ugovora, plaća Kontea još dve, to je 50 miliona godišnje, plus Alegrija koji će takođe tražiti više od 10 miliona po sezoni.