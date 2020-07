"Betmena" žele najveća četiri kluba na svetu, ovo su njegovi uslovi!

Kad kažemo "poslednjeg" mislimo na Evropu, odnosno vrhunski fudbal.



Pjer Emerik Obamejang ulazi u tridesetu, ima još godinu dana ugovora sa Arsenalom, ali klub će ga prodati ako ne potpiše novu obavezu.



Pregovara se, Gabonac je postigao 19 golova ove sezone, deli prvo mesto na listi strelaca, ali čini se da to nije dovoljno za neki ozbiljniji plasman Arsenala, niti da tim ima dovoljno igrača poput "Betmena" da se ozbiljnije bori za mesto u Ligi šampiona.



Arteta želi da ga zadrži, ali je svestan da bi prodaja mogla da donese budžet za nove igrače. Ima klince u napadu Nketijaha i Martineli, ima i Lakazeta, mada ne bi bilo čudo ni da on ode.



Vratimo se Obamejangu. On je dao 63 gola u 101 meču za Arsenal, sa Vardijem će se trkati za titulu najboljeg strelca PL.





Šta traži za produžetak ugovora?















Novu obavezu na tri godine, što znači da bi u klubu ostao do 2024. Traži oko 250 000 funti nedeljno, što ima sa bonusima, to je negde oko 14 miliona evra, ali ovo bi bilo fiksno. Za igrača njegovih kvaliteta ne izgleda preveliki novac, ali Arsenal bi u fudbalera koji bi prilikom isteka ugovora imao 35 godina morao da izdvoji bruto oko 100 miliona evra.



Klub će teško na to pristati.



Ko sve želi nekadašnjeg igrača Dortmunda?



Pre svih, Barselona. Lautarova klauzula ističe za par dana, posle toga Inter verovatno neće pregovarati, pa bi dovođenje Obamejanga bio logičan potez. Ali, sigurno mu neće platiti novac koji tražu, plus Afrikanac ima 31 godinu, ne može da dobije trogodišnji ugovor.



Na drugoj strani Real bi, ako proda Jovića, razmišljao o Obamejangu čiji je san da igra za klub za koji mu je navijao deda (majka fudbalera je Španjolka), ali i tu je dužina ugovora problematična.



Juventus nema novca da ga plati toliko, iako bi bio idealna zamena za Iguaina, a pojavio se Junajted koji ima para, navodno Solskjer smatra da bi Obamejang bio sjajno rešenje uz njega bi sazrevali Rašford i Marsijal, na neki način ovo bi bila repriza Van Persijevog transfera na "Old Traford".







Arsenal traži oko 50 miliona za svog fudbalera, mada bi verovatno pristali i na manje jer je iz Amerike stigla poruka vlasnika da ne smeju da dozvole da ode bez obeštećenja sledećeg leta. Mnogi smatraju da je zahtev Obamejanga preteran, s obzirom na godine, da on jednostavno hoće Arsenal da izbaci iz igre, i da bi pristao na manju sumu da zaigra u večem klubu, odnosno u nekom od najboljih timova Evrope. Tako bi navodno u Realu bio zadovoljan i sa 10 miliona, samo da ispuni davnašnju želju.



Na potezu je Arsenal...