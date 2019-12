Besni Granit Džaka dogovorio transfer! Arteta "spasao" Ozila i ispostavio zahtev upravi!

Arteta je na debiju protiv Bornmauta izvukao bod, sada ga čekaju dueli sa Čelsijem i Junajtedom u narednih pet dana "Božićnog ludila".



On je juče pružio šansu i Ozilu i Džaki, ishvalio Nemca da je pokazao veliku posvećenost na treninzima prošle nedelje, a što se tiče Švajcarca on je već dogovorio odlazak.



Njegov agent je potvrdio da je postigao sporazum sa Hertom koja nudi oko 25 miliona evra, "Guneri" traže nešto više, ali niko ne sumnja da će transfer biti dogovoren.



Džaka je ljut na Artetu jer ga je javno hvalio, izjavio da je ubeđivao Gvardiolu da ga dovede u Siti, a privatno mu prošle nedelje rekao da što se njega tiče, može da ide.



Sve to preneo je švajcarski "Blik" uz tvrdnju da je i Džaka rekao novom treneru da ne želi da igra za Arsenal i da je već odlučio.



Inače, Arteta je od borda direktora tražio da dovedu veznog igrača. Po njemu, to je najveći problem, iako se očekivalo da će krenuti od odbrane koja je primila previše golova.



Najveća želja Španca je Adrijen Rabio iz Juventusa. Francuz koji je stigao kao slobodan agent se nije baš snašao, nije ni srećan što je rezerva, ali je veliko pitanje hoće li ga Juventus pustiti na pozajmicu. Tačnije, Arsenal bi morao da se obaveže da će ga otkupiti za dvadesetak miliona evra, Juventus bi u tom slučaju profitirao, s obzirom da je Rabio stigao kao slobodan igrač.



Ali, za sada šanse nisu velike, Emre Džan je na prodaju, ako on bude zamenjen za Paredesa, to bi otvorili vrata transferu Rabioa, ali čini se da Juventus nije naročito zainteresovan da se odrekne Francuza...