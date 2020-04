Adem Ljajić bi ponovo mogao da promeni klub.



Reprezentativac Srbije ima visoku platu u Bešiktašu u koji je stigao pre dve godine, pa je to razlog zašto klub iz Istanbula želi da ga se odrekne.



On je na prodaju, a zainteresovanih ima i to je, za sada, moskovska Lokomotiva.



Učesnik ovosezonskog izdanja Lige šampiona je želeo Adema u svojim redovima, ali je prema nekim informacijama iz Turske ta ponuda odbijena.



Ljajić je jedan od najboljih igrača Bešiktaša u poslednje dve godine, a ove sezone je postigao pet golova i dodao sedam asistencija.