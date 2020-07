Bertomeu sve otkrio, Barsa već dovela tri pojačanja, ali to nisu igrači kojima se navijači nadaju! Stavljena tačka na priču leta!

U razgovoru za medijem Bertomeu je otkrio nekoliko stvari poput one da navijači budu mirni, da nema ni govora o tome da Mesi napusti klub sledećeg leta, odnosno da će ostati do kraja u Barseloni.



Kada su u pitanju pojačanja, Barselona je dovela Pjanića, menjala za ga Artura, a prvi čovek kluba je odbacio navode da je to učinjeno da bi se ispeglale finansije.



"Nije tačno, Pjanić je sjajan igrač i mnogo će nam značiti", kaže Bertomeu za 30-godišnjeg Bosanca. Barsa je poslala sedam godina mlađeg Artura u Juventus, a dobiće i desetak miliona evra.



Ali, šta je sledeće što se tiče pojačanja?



Bertomeu je odbacio dolazak Nejmara, tačnije ocenio da je u uslovima pandemije povratak Brazilca malo verovatan.



"Ne mislim da je moguće u ovim uslovima to ostvarima, neće biti velikih kupovina, i drugi klubovi će samo hteti da razgovaraju o razmenama", tvrdi prvi čovek Blaugrane.







Da li to znači da bi za Nejmara mogli da budu ponuđeni Grizman ili Dembele i Umtiti, teško je reći, tek Grizmanu i Dembeleu ne pada na pamet da igraju u domovini, pa je malo verovatno da će Nejmar ponovo činiti trio sa Suarezom i Mesijem.



Što se tiče Lautara, klauzula je istekla.











"Istekla je, šta da se radi, sezona je u toku, borimo se, biće teško stići Real, ali ostaje i Liga šampiona. U ovom trenutku to je mnogo važnije od transfera, videćemo kasnije šta će biti", dodao je Bertomeu.



Barsi ne pada na pamet da plati 90 miliona i pošalje jednog igrača u Milano, najviše što nude je 65, a u međuvremenu Inter je Lautaru ponudio novi ugovor, sa 1.5 milion njegova primanja bi trebalo da skoče na 5 po sezoni, što je opet dosta manje, neki kažu čak duplo u odnosu na ono što bi primao u Barseloni.











Ali, Bertomeu je najavio dva pojačanja, mada navijači neće biti mnogo zagrejani.



"Mi smo već kupili dvojicu, Trinkao stiže ovog leta, kao i Pedri, jedva čekam da ih vidim u timu, oni su velika budućnost kluba".



Pedri je inače vezista Las Palmasa koji je plaćen pet miliona evra, Trinkao je koštao Barselonu šest puta više i onaj momak iz Brage koga upoređuju sa Ronaldom će se u novoj sezoni preseliti na "Kamp Nou", očekuje da dobije šansu...