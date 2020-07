Bertomeu bacio dimnu zavesu, ovo su SEDAM pojačanja Barse, šta je sa preostalom dvojicom?

Predsednik Barselone je razvejao dileme oko Mesija, Argentinac ne ide nigde, završiće karijeru u klubu. Prioritet Barse je novi ugovor za Ter Štegena, a Bertomeu je rekao da se klub već pojačao.ž



"Doveli smo sedam pojačanja", tvrdi prvi čovek Katalonaca.



On naravno, uz Pjanića, misli na Arauga, Rikija Puiga, stiže Trinkao iz Brage, Pedri i Mateus, dok će Ansu Fati zvanično biti promovisan u igrača prvog tima sa novim ugovorom i klauzulom od oko 750 miliona evra.



Ali, to su igrači iz La Masije ili pojačanja koja su dovedena pre početka prelaznog roka.



Ono što zanima navijače su Nejmar i Lautaro Martinez.



"Kada je Nejmar u pitanju, male su šanse, pogotovo pošto nema naznaka da bi moglo da dođe do razmena", tvrdi Bertomeu.



Naime, PSŽ bi Dembelea, koji ne prihvata da ode, a igrači koje je Barsa nudila poput Rakitića, Umtitija, Firpa, Semeda, nisu na meti Leonara.



Sa Lautarom je situacija drugačija.



"Bilo je pregovora, ali sada je sve stalo", objasnio je Bertomeu.











Problem je novac koji traži Inter, plus Firpo, jer Italijani smatraju da bez 90 miliona u kešu nema šta da se priča. Barsa nudi 70 i levog beka, posle završetka Lige šampiona probače da obnove pregovore, ali je Lautaro sada dalje nego što je bio.



Da li će klub na kraju uzeti Obamejanga koji se nudi Kataloncima, videćemo, tek u ovom trenutku na planu pojačanja Barselona ne može puno da učini.



Izgubili su oko 200 miliona evra zbog pandemije, ali je Bertomeu demantovao da su finansije rastegnute blizu nivoa pucanja.



"To nije istina, kao i svi drugi klubovi imamo problema, ali finansije su u redu. Dobra vest je da La Masija ponovo ima sjajnu produkciju igrača, sve radimo u dogovoru sa ekipim, igrači su se odrekli 12% primanja, pa iako smo klub koji je najviše pogodila pandemija, svakako da nema opasnosti od finansijskih lomova", dodaje Bertomeu.



Demantovao je da je u lošim odnosima sa Ćavijem, a što se Luisa Suareza tiče, on ima ugovor još naredne sezone, ali ako odigra određeni broj utakmica on se automatski produžava...