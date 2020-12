Bernat i Alaba idu u Barsu i Real, pogađajte ko će gde i ko će bolje proći!

David Alaba i Huan Bernat će na leto postati slobodni igrači, a po svemu sudeći karijeru nastavljaju u Španiji.Danas je istovremeno iz španskih medija stigla informacija da je David Alaba bliže Real Madridu, a da bi Huan Bernat mogao da na Kamp Nou, ukoliko Viktor Font pobedi na izborima!Zanimljivo, nedavno se pojavila vest da je Alaba džoker Đoana Laporte, o kome smo danas već pisali , pa je jasno i ovde da je Font izbor za predsednika sa lošijim projektom.Bez dileme, ako su i Alaba i Bernat slobodni, a jesu od leta, ne sme da se postavi pitanje koji je od njih dvojice bolji izbor.Problem za Katalonce mogla bi da bude Alabina plata, Austrijanac je zahtevao od Bajerna čak 20 miliona evra po sezoni, a to neće moći da plate ni REal ni Barsa.Bernat je jeftinija opcija, i lošija svakako, a Font je navodno već kontaktirao njegove predstavnike da izvidi situaciju i najavi pregovore ako pobedi na izborima.Što se Alabe tiče, on bi u Madridu bio idealna zamena za Marsela, a mogao bi da igra i na poziciji štopera, koja je ove jeseni bila najslabija karika kada nema Serhija Ramosa.Ako Laporta pobedi na izborima, možda Alaba i ima šanse da ode u Barsu, ali kako stvari stoje, on je sada bliži Realu...