Bela revolucija, ovi klinci će naredne godine biti ključni deo Reala! Velika iznenađenja?

Prosečna starost tima je preko 30 godina i to će biti prvi zadatak u prelaznom roku. Planovi su već napravljeni, Mendi, Valverde i Jović su sveža krv, ali recimo Marselo i Modrić će verovatno napustiti tim.



Prvi koji će se vratiti je Hakim Ašraf, Marokanac igra za Dortmund svoju drugu sezonu, postoji klauzula po kojoj će se vratiti i on nema ništa protiv, u Realu planiraju da bude starter naredne godine.



Odegardova pozajmica će biti prekinuta, Norvežanin igra sjajno u Sosijedadu, trebalo bi da bude dodatak veznom redu, pogotov što klub planira da se oslobodi Iska i Rodrigeza, jedino Kros ostaje od starijih igrača.







Trebalo bi da stigne i SMS ako Lotito nađe zajednički dogovor sa Perezom, a i u odbrani stiže štoper za koga će biti plaćena klauzula.U pitanju je Salisu iz Valjadadolida u koga bi bilo uloženo 12 miliona evra, zainteresovani su Atletiko i Junajted, ali je Real u prednosti. To znači da Militao koji je plaćen 50 miliona sigurno nije rešenje, odnosno ne razvija se kako su se u klubu nadali.



Ostaje da se reši situacija oko Sebajosa za koga Arsenal nema mogućnost otkupa i on se vraća, mada Zidan nije veliki entuzijasza kada je talentovani vezista u pitanju.



I na kraju, pomenimo Reguljona koji je igrao prošle godine, i on je na pozajmici u Sevilji, ali odlaskom Marsela svakako bi bio opcija za levu stranu sa Mendijem.



Time bi ekipa potpuno promenila izgled, novi, mladi igrači bi uz neko super pojačanje tipa Mbapea činili tim za sledeću deceniju.