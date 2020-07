Bejl prkosi Zidanu i Perezu!

Fudbaler Real Madrida Garet Bejl neće ovog leta napustiti klub uprkos trenutnom statusu, rekao je danas njegov menadžer Džonatan Barnet.







Bejl nema veliku minutažu kod trenera Zinedina Zidana i ove sezone je uglavnom bio na klupi. Iako su brojni klubovi zainteresovani za 31-godišnjeg Velšanina, njegov menadžer rekao je da će fudbaler ostati na "Santjago Bernabeu".



"Garet je dobro. Ostalo mu je još dve godine ugovora. Voli život u Madridu i on ne ide nigde. I dalje je dobar kao i ostali igrači u ekipi. Sve je do Zinedina Zidana. Naravno da je bilo interesovanja, ali teško da neki svetski klub može da ga priušti. Veliki je gubitak što nije u timu ovog trenutka, ali on neće otići", rekao je Barnet za Bi-Bi-Si (BBC).



Bejl je osvojio četiri titule u Ligi šampiona sa Realom, ali se poslednjih meseci stalno spekuliše o njegovom odlasku, pre svega zbog lošeg odnosa sa trenerom.



Zidan je rekao da je "tehnička odluka" to što Bejl nije bio u ekipi u jučerašnjoj utakmici protiv Leganesa, poslednjoj u prvenstvu.



Jedan od razloga što je Zidan 2018. godine otišao iz Reala je neslaganje sa predsednikom kluba Florentinom Peresom koji je želeo da Bejl ostane, a trener je zahtevao da Vešanin ode.









Zidan je otišao iz kluba, ali se godinu dana kasnije vratio, a jedan od njegovih zahteva bio je da se Bejl proda.



Prošlog leta Zidan je rekao da bi "za sve bilo najbolje" da Bejl ode, dogovoren je transfer u kineski Djangsu Suning, ali je u poslednjem trenutku posao propao.



Barnet je tada rekao da se Zidan sramno ponašao, ali je sada pričao pomirljivim tonom.



"Garet ne želi da nadživi Zinedina Zidana u Realu. Gospodin Zidan je bio vrlo uspešan. Nema mržnje. Gospodin Zidan jednostavno ne želi da Bejl igra. Garet trenira svakog dana i dobro trenira", naveo je menadžer.



Bejl je najplaćeniji fudbaler Reala, pošto ima nedeljnu platu od 600.000 funti. To je najveća prepreka klubovima koji žele da ga dovedu.



Ukoliko Bejl ostane do kraja ugovora, Real će na njegovu platu potrošiti više od 35 miliona funti.



Bejl je nedavno rekao da mu igranje za reprezentaciju Velsa mnogo više znači od igranja za Real. Naredna sezona biće značajna za reprezentativni fudbal, pošto je Evropsko prvenstvo pomereno za godinu dana, na sledeće leto.



"On želi da igra za Vels na Evropskom prvenstvu. On uvek želi dobro da igra za Vels. Garet je jedan od najboljih fudbalera sveta. Najbolji svetski fudbaleri ne idu na pozajmice", naveo je Barnet.