Bejl opet menja klub! Evo šta je smislio i čemu se nada!

Garet Bejl se vratio u Totenhem u septembru, ne dobija šansu, nije spreman, Murinjov tim pobeđuje i jasno je da Portugalac neće nikako rizikovati. Praznični period će biti šansa da tokom prenatrpanog programa svakako dođe do minuta, ali engleski mediji pišu da on ne namerava da se zadržava u Londonu.



Naime, Bejl pažljivo prati situaciju u Madridu, ima ugovor do kraja sledeće sezone, a ako Zidan ne bude na klupi od juna, velike su šanse da dobije priliku kod novog trenera.



Koliko je realno da Zidan ode?



Ako ne osvoji nijedan trofej, tu pre svega mislimo na odbranu titule ili Ligu šampiona, kod Florentina Pereza se zna, trener obično mora da napusti klub. Sa Zidanom neće imati problem oko otkaza, mnogi tvrde da bi Francuz sam otišao.







I zbog toga Bejl osluškuje vesti iz Madrida. Imaće 32 godine, još sezonu ugovor sa Realom, njemu je bilo lepo u Madridu, samo nije igrao. Na kraju je pristao da se vrati u bivši klub, ali sigurno da Madriđanima neće oprostiti 15 miliona naredne sezone.







Kod nekog drugog trenera, recimo Poketina, ili možda Raula sigurno bi dobio priliku da se pokaže, makar tokom leta, jer priča se. njegov sukob sa Zidanom je takve prirode da je saradnja nemoguća. Drugim rečima, u Madridu može biti samo jedan. Na ruku mu ide činjenica da Real nema novca, da, po svemu sudeći, jer se povratku navijača i normalizaciji ne nazire kraj do leta, neće biti u mogućnosti da kupi nekoliko igrača, pa sa te strane biće im potreban svako na koga mogu da računaju. A sa tom platom, ako ne bude Zidana, Bejl će svakako igrati.