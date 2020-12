Bejl kamen u Realovoj cipeli, Velšanin im će pokvariti sve planove!

Izgleda da će Garet Bejl ostati upamćen po neuspešnom povratku u Totenhem.



Iako Murinjo i dalje insistira da će Velšanin imati šansu, čini se da je i sam svestan da Bejl nikako neće moći da dobije značajniju ulogu i na proleće. Naime, on je nespreman stigao, nema vremena da se spremi, dugo nije igrao, sezona se igra bez predaha i sve to ukazuje da će Bejl koji se povredio protiv Stouka teško nešto pružiti timu.



A to znači problem za Real. Naime, on ima ugovor još godinu dana, 30 miliona bruto. sigurno da ga niko neće hteti od klubova iz Evrope, a njemu ne pada na pamet da se odrekne madridskog sunca i velike plate dok mu ne istekne ugovor.



Od kada je došao samo je igrao tri puta u ligi, i to jednom počeo u pobedi protiv VBA.



Kako pišu engleski mediji ne postoji ni najmanja šansa da Livi pristane na uslove Reala, da otkupi Bejla, a ni Murinjo ne smatra da mu je on potreban, osim ako nekim čudom ne vrati formu od pre par godina.



Njegov povratak bi poremetio sve Realove planove, ne mogu da priušte čoveka od 15 miliona evra neto na klupi ili na tribinama. Planiraju da se uz Bejla, oslobode Iska, Jovića, Martina Vaskeza i verovatno još nekoliko igrača kako bi otvorili prostor za transfere Mbapea i Halanda. Ali i to je malo verovatno, osim ako ne budu uspeli da prodaju još nekoliko igrača i pokriju strašne gubitke zbog korone.







Sve u svemu, i daleko od Madrida, Garet Bejl ostaje kamen u cipeli Los Blankosa.