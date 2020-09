Bejl je pojačanje? Totenhem se boji baš loših vesti!

Sparsi su ovog leta doveli pet pojačanja, u klub su stigli Džo Hart, Met Doerti, Pjer-Emil Hejbjerg, Serhio Regilon, a vratio se i Geret Bejl.



Velšanin je u klubu na pozajmici iz madridskog Reala do kraja sezone, oba kluba će mu plaćati po polovinu plate, ali i sa 50% primanja je najplaćeniji igrač "Pevaca".



Postavlja se pitanje da li bi Bejl mogao da ostane u klubu i nakon tekuće sezone?



Njegov agent Džonatan Barnet tvrdi da bi to lako mogao da bude slučaj.



"Siguran sam da ako sve prođe kako treba, da ne bi bilo problema. Ovo je klub za koji on hoće da igra. Ne vidim problem da ako bude ostane želeo još jednu godinu.



Ja se nadam da će mu se vratiti ljubav prema igri i da će igrati na način na koji ume, ali sve je na njemu", izjavio je Bejlov agent.



Dakle, ostanak nakon tekuće sezone je opcija, jasno je da neće želeti da se vrati u Real, sa kojim ima još dve godine ugovora.





Videćemo i kada će biti spreman za svoj drugi debi u klubu, trenutno ga muči koleno, Murinjo je izjavio da bi zbog velike želje da zaigra za "Pevce" Bejl i ranije od očekivanog mogao na teren, procena je da će biti spreman da pomogne reprezentaciji Velsa tokom internacionalne pauze, pa i da će potom zaigrati za Sparse.





Totenhem će pokušati da rastereti budžet sa par prodaja, Deni Rouz je na izlaznim vratima, a sva je prilika da će van kluba i Dele Ali.



Murinjo nije zadovoljan ovim dvojcem, posebno na treninzima, to se potom odražava i na terenu, pa je izgleda naložio upravi da ih proda, dok bi sa njima van kluba mogli i Huan Fojt i Serž Orije, pitanje je kakva je sudbina Rajana Sesenjona sada kada je na sever prestonice stigao Regilon.







Od Alija bi mogli dobro da zarade, ali možda ne ovog leta, PSŽ i Inter su zainteresovani, ali čini se da bi ga obe ekipe radije dovele na pozajmicu sa pravom otkupa.



Spekuliše se da Murinjo želi novog igrača na njegovoj poziciji i da je zainteresovan za Džesija Lingarda iz Mančester junajteda.



Dvojac je imao uspešnu saradnju na "Old Trafordu", ali je od odlaska "Posebnog" Lingard pao u drugi plan na "Teatru snova".



Junajted bi mogao da ga proda za oko 30 miliona evra, ali je pitanje da li je Totenhem toliko spreman da plati, sve će zavisiti od odlaska Dele Alija.



Murinjo insistira i na još jednom napadaču, jasno je i zašto, Portugalac bi najradije jednog kvalitetnog sidraša, ali postoje i druge opcije.



Pisalo se o brojnim imenima, Basu Dostu, Arku Miliku, Troju Diniju, Oliju Votkinsu, Džošui Kingu, dok se u poslednje vreme sve glasnije čuje ime holandskog internacionalca Vuta Vehorsta iz Volfsburga.



Još jedno novo ime je u igri, napadač Benfike Haris Seferović, koji bi u klub mogao da stigne na pozajmicu iz Benfike.



Dakle, Murinjo nije gotovo, sprema još jedan ili dva transfera, napadač je priorite, Lingard bi mogao da stigne ukoliko Ali zaista napusti klub, mada mnogi vide upravo Bejla na Alijevoj poziciji iza najisturenijeg.