Bavarci žele još Francuza i to iz Premijer lige!

Već znamo da dva imena iz veznog dela terena Bajerna neće biti na "Alijancu" naredne sezone.



Radi se o Haviju Martinezu i Tijago Alkantari.



Martinezu ističe ugovor i po svom priznanju ranije on ga neće produžiti, spekuliše se da će uslediti povratak u Španiju. Sa druge strane Alkantra je itekako na ceni, za kreativca se interesuje većina klubova iz PL, Liverpul se za sada stavlja na pol-poziciju, ali ima interesovanja i iz Italije navodno.



To su dva upražnjena mesta u Flikovom timu naredne godine.



Većina francuskih medija piše kako će se krenuti u 'poteru' za Francuzima - Tijemom Bakajokom iz Čelsija i Tangi Ndombeleom iz Totenhema.



Može se sa sigurnošću reći da dvojac nije opravdao vere navijača klubova u Engleskoj. Bakajoko je već drugu sezonu na pozajmici van "Bridža", prvu je proveo u Milanu, ovu tekuću u Monaku.



Sa druge strane Tangi Ndombele je igrač prema kome Žoze Murinjo nije krio averziju, "Posebni" ga nazivao i "You Tube" igračem, što jeste uvreda za fudbalera plaćenog preko 60 miliona evra.













Ostaje da se vidi da li će Bajern stvarno krenuti u pregovore oko jednog ili obojice igrača, u Minhenu bi ih sačekali Pavar, Toliso, Koman.