Baš ga briga, stupio u štrajk i otišao kući! Barsa u neverici, zbog čega svi misle da će sledeće pojačanje biti promašaj!

Sad je definitivno, Artur Melo se neće vraćati u Barselonu. Čeka ga žestoka kazna, možda i suspenzija, ali Barsa ne sme da puno rizikuje jer ga je već prodala Juventusu.



Posle kratkog odmora na Ibici i Formenteri, Melo je umesto da se vrati treninzima otišao kući, i poručio da na njega ne računaju u avgustu.



On je prodat Juventusu, ali ugovorna obaveza mu počinje 1. septembra, morao bi da se stavi na raspolaganje Kikeu Setijenu za Ligu šampiona. No, Artur je odlučio drugačije.



Problem je navodno što mu je rečeno da zbog ponašanja posle nevoljnog transfera u Juve neće igrati ni minut, pa je odlučio da ne sedi na klupi.



Uz to, ogorčen je na pritisak kluba da ode, iako je dobio veći novac u Italiji, on nije hteo da ustupi mesto Pjaniću, čak je još ranije kada se govorilo o trampi rekao da je Juve korak natrag u karijeri.



Setijen je istina hteo da ga pusti protiv Osasune da igra, ali je Artur odbio, rekao da je povređen, mada se klub nije oglasio.



Inače, za revanš protiv Napolija, 8. avgusta (Barsa traži prolaz u četvrtfinale, ima 1:1 iz prvog meča u Italiji), Serijen ne može da računa na Vidala i Busketsa koji su suspendovani. Artur je u štrajku, pa su opcije De Jong, Rakitić koji je na izlaznim vratima, Serhi Roberto i mlađani Riki Puig. Potreban je peti vezni, pa će biti pozvan Monču iz filijale.











Inače, ovih dana u katalonskim medijima se pojavljuje sumnja da će bilo ko da stigne biti promašaj jer je Bertomeu posle Nejmara, zajedno sa sportskim sektorom, Abidalom i Pepom Segurom promašio sve.



Naime, od para za Nejmara stigli su Kutinjo, Dembele, kasnije je kupljen Grizman, došao je i Vidal, da ne pominjemo promašaje tipa Arda Turan, Andre Gomeš, Halilović, Firpo, potrošeno je 400 miliona na igrače koji nisu Barsin tip, ne uklapaju se, pa sada klub ima novu strategiju, odnosno vraća se La Masiji.



U svakom slučaju teška sezona, sada je još teži zadatak da u Ligi šampiona naprave nešto i poprave utisak.