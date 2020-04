Barso, ako privatiš ovaj uslov Intera, ugasi klub!

Za rubriku verovali ili ne, ali tako tvrdi madridski list As, koji ima i svoju redakciju u Barseloni - Inter je od katalonskog kluba za Lautara Martineza tražio - 90 miliona evra, Artura Vidala i - pozajmicu Antoana Grizmana na godinu dana!



Da, dobro ste pročitali, Inter želi Grizmana koji je prošlog leta plaćen 120 miliona evra, na pozajmicu za koju ne bi ništa platio, već bi Francuz bio deo paketa za Lautara do leta 2021. godine.



Naravno, iz Katalonije odmah stižu navodi da Barselona neće ni sekund razmatrati dalje pregovore sa Interom, koji je ovako jasno stavio do znanja da u suprotnom, Lautaro može da ide ako neko plati 111 miliona evra za otkupnu klauzulu.



Inter je od početka i zahtevao samo klauzulu, ali je Barsa uporno pokušavala da spusti cenu, da uključi pojedine igrače u trampu, a onda je usledio ovaj "bezobrazni" i pomalo šokantni odgovor Italijana.



Katalonci će biti primorani da dovedu Lautara, jer ih je Timo Verner "otkačio" zbog Liverpula, pa na tržištu nema mnogo drugih opcija.





Ne treba zaboraviti da klauzula u Lautarovom ugovoru od 111 miliona evra traje samo u periodu od 1. do 15. jula, tako da Barselona nema mnogo vremena da realizuje čitav posao, a pritom mora da pazi i na finansijski fer-plej...