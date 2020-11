Barsino veliko zimsko iznenađenje - Nova "devetka, kakvu niko nije očekivao?!

Barselona će na zimu sigurno dovesti napadača, pošto je početak ove sezone pokazao koliko nedostaje Luis Suarez.



Memfis Depaj je od prvog dana prva meta Ronalda Kumana, ali Holanđanin može da igra na raznim pozicijama, nije klasična "devetka", pa nije isključeno da on dođe kao zamena za Dembelea.



Danas je pojavila zanimljiva informacija, Barselona želi napadača Benfike - Darvina Nunjeza!



U pitanju je 21-godišnji Urugvajac, koga je leta 2019. dovela Almerija za sedam miliona evra iz Penjarola, pa ga posle godinu dana prodala Benfici za 24.



On je ove sezone odigrao osam utakmica za Benfiku, postigao je četiri gola i dodao pet asistencija.



ESPN, tačnije uvek pouzdani Moi Ljorens kada je u pitanju Barsa, preneo je da je Nunjez bio meta Katalonaca i pre odlaska Luisa Suareza, ali je Benfika bila brža i odmah platila 24 miliona za njegov transfer.



Isti izvor navodi da je Kuman dao zeleno svetlo, neophodan mu je napadač, ali ostaje nejasno da li i dalje želi i Depaja, pored Nunjeza.



Što se Holanđanina tiče, on će na leto biti slobodan i očekuje se da ga Barsa dovede već na zimu, ali sve poslove najpre mora da "potvrdi" i nova uprava.



Očekuje se da novi izbori budu u decembru, baš zbog pomenutog zimskog prelaznog roka. Uz napadača, Barsa će dovesti i Erika Garsiju, samo je pitanje da li u januaru, ako Siti prihvati da ga pusti pre isteka ugovora.