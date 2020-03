Barsina revolucija - četiri pojačanja, najvažnije već dogovoreno!

Kao što prethodnih dana pišu katalonski mediji, u Barseloni pauzu zbog epidemije koriste za velike letnje planove, odnosno rekonstrukciju tima.



Sport je danas ekskluzivno preneo da Barselona želi pojačanja na četiri pozicije i da je to minimum za narednu sezonu. Navodno, prema ovom izvoru, sportski sektor u Barsi na čelu sa sportskim direktorom Erikom Abidalom, definitivno bira četiri mesta u ekipi - štopera, levog beka, centralnog veznog i centarfora!



Da krenemo redom, svi znamo ko je prioritet.



Lautaro Martinez pa 10 mesta pa ostali



Jasno je, a i podsetićemo vas zbog čega je pozicija "devetke" nešto najteže za Barselonu. Luis Suarez je napunio 33 godine, ova sezona je pokazala da ne može sam da vuče napad i da u nogama ima još godinu, dve vrhunskog fudbala. Antoan Grizman je pokazao da ne može da bude Barsina "devetka", a ta pozicija i jeste najteža. Podsetićemo vas i sledeće - pre Luisa Suareza, čak četiri sezone "lažna devetka" bio je Mesi, ponekad Aleksis Sančez, pa čak i Sesk Fabregas. Kao "devetka" dolazili su Tijeri Anri, David Vilja, ali su završavali na levom boku. Poslednja ubitačna "devetka", pre Suareza, bio je još Samjuel Eto. E, zato je teško da Barsa pronađe pravu i zato je neophodno da na sve načine pokuša da dovede Lautara Martineza koji po karakteristikama zaista može da zameni Suareza, pritom je Argentinac čak 10 godina mlađi! Njegova cena od 1. do 15. jula samo iznosi 111 miliona evra, posle klauzula ne važi, jasno je - Barsa to neće propustiti.













Levonogi štoper



Barsa navodno traži parnjaka Đeraru Pikeu koji će i dalje ostati neprikosnoven, a sva je prilika da će Samjuel Umtiti napustiti klub. Od danas se pominje još jedan fudbaler Intera, Alesandro Bastoni koji je kod Antonija Kontea upao u prvi plan umesto Dijega Godina. Ima tek 20 godina i pred njim je velika karijera.









Levi bek



Žunior Firpo je totalni promašaj. Niti zna kada treba da se ubaci niti je dobar u defanzivi. Istina, bio je dobar u Betisu, ali daleko je od toga da to znači da može da se takmiči na najvišem nivou. U odsustvu Đordija Albe, koji je takođe u godinama, sa Firpom na terenu Barsa je imala igrača manje. Za sad nije poznato koga bi Barsa mogla da juri umesto Firpa, koji je letos stigao za 18 miliona evra.



Novi Jaja Ture











Najzanimljivija informacija jeste da će Barselona pokušati da dovede vezistu snažnih fizičkih predispozicija, ali koji ume da da se igra lopte. Sport je naveo baš Jaju Turea kako primer, ili Sejdu Keitu, koji su doneli "mišiće" u vezni red, ali su mogli da se snađu u Barsinoj "tika-taki". Takođe, ni ovde se ne pominju određena imena niti koga bi Barsa mogla da pronađe sa takvim profilom.



Sve u svemu, čeka nas još jedno vruće leto na Kamp Nou i samo se postavlja pitanje - šta će onda biti sa Nejmarom?! On se, za sada, nije pominjao u ovom članku, jer je Lautaro Martinez daleko potrebniji...