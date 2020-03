Barsina poslednja odluka - Francuz može da ide!

Barselona je spremna da na leto proda Samjuela Umtitija!



Tu vest je danas potvrdio katalonski Sport, koji je analizirao čitavu karijeru Francuza na Kamp Nou i doneo logično objašnjenje za njegovu prodaju.



Barselona je Umtitija dovela leta 2016. godine iz Liona za samo 25 miliona evra i to je posle prve dve sezone delovalo kao "krađa" i jedan od najboljih poslova kluba.



Ipak, leta 2018. godine, nakon SP u Rusiji, otkriveno je da je Umtiti rizikovao težu povredu kolena da bi igrao na Mundijalu i to mu je potpuno uništilo koleno. Francuz je doživeo nekoliko povreda u nizu, ali je uporno odbijao da posluša savet klupskih lekara da ode na operaciju, već je na svoju ruku išao na alternativna lečenja u Katar.



Iako ga je koleno "prošlo", Umtiti se nikada nije do kraja zalečio i vratio u staru formu. Istina, dolaskom Kikea Setijena igra više od Klemena Lenglea, ali će ga Barsa i pored toga prodati na leto za pravu ponudu.



Kao i uvek, pominje se Mančester Junajted koji ga je želeo dok je još Murinjo bio na klupi, ali su potom usledile serije povreda. Kasnije se pominjao i Arsenal, no do sada nije bilo pravih ponuda i pregovora.



Barsina uprava veruje da bi za Umtitija mogla da zaradi solidan novac koji će iskoristiti za dolazak novog štopera.