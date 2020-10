Barsina petorka iz snova, trio je "sigurica", pa ovako nešto ni Juve nije uspeo!

Ako je neko doktorirao kupovinu besplatnih igrača tokom protekle decenije, onda je to Juventus. Sigurni smo da znate tu nestvarnu listu igrača koji su došli bez obeštećenja, počevši još od Fabija Kanavara, Andree Pirla, preko Pola Pogbe, Kinglsija Komana, Patrisa Evre, Danija Alveša, Džana, Kedire, do Rabioa i Remzija koji su poslednji primeri.Ranije danas pisali smo da bi Barselona mogla da primeni najuspešniji recept sa Davidom Alabom i Polom Pogbom , ali je jedan trio još izvesniji.U pitanju su već "dogovorena" pojačanja, Erik Garsija i Memfis Depaj, ali je ponovo aktuelan i Žoržinjo Vajnaldum. Svoj trojici takođe ističu ugovori narednog leta, a Barsa će već na zimu pokušati i verovatno dovesti Garsiju i Depaja, dok bi Vajnalduma mogla da sačeka do leta.Pogba i Alaba su manje verovatne mete zbog svojih ogromnih primanja, koja Barsa nije u mogućnosti da pokrije posle pandemije, iako su platni spisak znatno smanjili Luis Suarez, Arturo Vidal i Ivan Rakitić, koji su zajedno koštali preko 40 miliona evra.Garsija i Depaj su već prihvatili Barsine uslove i zato bi mogli već na zimu na Kamp Nou, dok je Vajnaldum u odličnim odnosima sa Kumanom i mogao bi da pristane na manja primanja kako bi se preselio u Kataloniju.Nema dileme, Barsa bi sa ovom trojicom, čak i za siću u januaru za Garsiju i Depaja, bila apsolutni pobednik, u Juventusovom stilu.A da ne govorimo, kada bi uspela do leta da sakupi novac i dovede i recimo Alabu, kada postane slobodan.