Barsina (ne)moguća misija - Osmorica na prodaju, potencijalna zarada 350 miliona?

Katalonski Sport danas je plasirao zabrinjavajući članak o potencijalnom planu Barselone tokom letnjeg prelaznog roka, kako bi klub pronašao finansijski balans i mogao da nastavi da funkcioniše.



Sport donosi spisak igrača, koje bi Barselona mogla da proda u narednom prelaznom roku i svote koje može dobiti od istih.



Na spisku su - Antoan Grizman, Filipe Kutinjo, Ivan Rakitić, Arturo Vidal, Samjuel Umtiti, Karles Alenja, Martin Brajtvajt i golman Neto, a Sport piše da bi Barsa prodajom igrača mogla da inkasira oko 350 miliona evra.





Ipak, pitanje je da li baš sve pomenute može da se odrekne, odnosno da li će biti u mogućnosti baš da prepolovi tim, no, za ove igrače će se razmatrati ponude ako budu zadovoljavale.





U nastavku pogledajte detalje i učinak pomenutih igrača.



Antoan Grizman



Utakmice: 37; minuta: 2.951

Golovi: 14

Visina transfera: 120 miliona, trenutna vrednost: 120M



Sport smatra da Francuz nije ispunio očekivanja u dosadašnjem delu sezone, uprkos solidnom broju pogodaka, od kojih je njih nekoliko bilo ključno za bodove. Mišljenja su da se Grizmnn nije ipak dobro snašao u napadu i da bi Barsa za njega mogla da dobije potreban novac.













Ivan Rakitić



Utakmice: 31; minuta: 1.400

Golovi: 0

Visina transfera: 21 milion, sadašnja vrednost: 25M



Rakitićevo vreme je prošlo i dok se još uvek može dobiti novac za njega, Barselona ga treba prodati, piše Sport.



Arturo Vidal





Utakmica: 31; minuta: 1.414

Golovi: 6

Visina transfera: 22 miliona, trenutna vrednost: 14M



Vidal se nije nametnuo u prvih 11, već je u godinama, a ugovor mu ističe juna 2021. i pravo je vreme da se zaradi na Čileancu. Iako je Vidal imao blistavih momenata, njegove godine i ugovor su razlog za prodaju.













Samjuel Umtiti



Utakmica: 16; minuta: 1,209

Golovi: 0

Visina transfera: 25 miliona, trenutna vrednost: 40M



Umtiti se oporavio i Setijen je pokazao da računa na njega, međutim, njegovo neizvesno zdravstveno stanje je najveći razlog za prodaju, s obzirom na to da je Francuz često povređen. On je i sam priznao da je na SP 2018 igrao pod injekcijama, te da je rizikova ozbiljniju povredu kako bi postao svetski prvak i upravo se to i dogodilo. Umtiti već skoro dve godine ne može da zaleči koleno.



Neto







Utakmica: 4; minuta: 360

Primljeni golovi: 7

Visina transfera: 35 miliona, sadašnja vrednost: 18M



Iako je tek došao, brazilski golman se u četiri utakmice, koliko je stajao na golu Katalonaca, nije baš proslavio. Primio je sedam pogodaka, što i nije za pohvalu, tvrdi Sport te dodaje da bi 18 miliona evra od njegove prodaje dobro došlo polupraznoj kasi Barselone.



Martin Brajtvajt





Utakmice: 3; minuta 118

Golovi: 0

Visina transfera: 18 miliona, trenutna vrednost: 12M



Iako je Danac u samo tri meča pokazao svoje kvalitete, jasno je da je došao kao zamena za povređenog Luisa Suareza i Osmana Dembelea, koji će biti u planovima kada se oporave. Ukoliko dođu Nejmar i Lautaro Martinez, za Martina neće biti mesta ni na klupi.















Filipe Kutinjo



Utakmica za Bajern: 32; minuta: 2,036

Golovi: 9

Vrednost transfera: 160 miliona; trenutna vrednost: 70M



Jasno je da će se Kutinjo vratiti iz Bajerna jer Bavarci nisu spremni da plate za njega 120 miliona eura, koliko stoji u obavezi u ugovoru o pozajmici. U Barseloni se nije snašao i veruje se da je najbolje za njega da se vrati u Englesku. Ponuda će biti, ali je njegova vrednost doživela najveći pad na tržištu i Barsa neće uspeti da vrati ni blizu uloženog novca.













Karles Alenja







Utakmica za Betis: 10; minuta: 648

Golovi: 0

Visina transfera: -; trenutna vrednost: 20M



Alenja se nalazi na pozajmici u Betisu jer Valverde nije računao na njega. Kada se vrati u Barselonu, ostaje mu da ubedi Setijena ili da pronađe novu sredinu, tvrdi Sport.